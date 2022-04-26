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Спорт
Финал Кубка России по футболу пройдет 29 мая в «Лужниках»

Финал Кубка России по футболу пройдет 29 мая в «Лужниках»

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Финальный матч Кубка России по футболу пройдет 29 мая на стадионе «Лужники». Об этом во вторник, 26 апреля, говорится на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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В РФС подчеркнули, что «Лужники» являются одним из главных стадионов в мире и самым вместительным в стране — его трибуны рассчитаны на 81 тыс. зрителей.

«Мы рады объявить, что финал Кубка России возвращается на главный стадион нашей страны. Уверен, что нам удастся создать праздник и сделать финал Кубка России заметным событием не только для города, но и для всей страны», — заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Отмечается, что в предыдущий раз финал Кубка России проходил в «Лужниках» в 2007 году. Предстоящий финал в «Лужниках» станет юбилейным, 30-м в истории розыгрышей Кубка России.

21 апреля в ходе жеребьевки определились пары полуфинала. Так, за выход в финал поборются «Динамо» (Москва) – «Алания» (Владикавказ) и «Спартак» (Москва) – «Енисей» (Красноярск).

Игры 1/2 турнира состоятся 11 и 12 мая. Трофей разыграют 29 мая.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

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