Костя Цзю поделился ожиданиями от турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Костя Цзю 26 апреля поделился ожиданиями от турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля.

По словам боксера, он рад снова окунуться в «атмосферу боевой силы».

«Я много лет уже не выступаю, иногда скучаю по этому <…> находясь здесь, [могу] почувствовать ребят, их состояние, нервозность или спокойствие, [это] возвращает меня в прошлое», — сказал Цзю на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Боксер отметил, что на ринге встретятся пары, в которых заранее невозможно определить победителя.

«Тут в каждом бою есть определенная интрига и определенная стыковка ребят еще до боя, что дает нам возможность получить удовольствие от всех боев», — сказал Цзю.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов поделился своим прогнозом на бой спортсмена Хадиса Ибрагимова против бойца Петра Романкевича. Кудряшов назвал Романкевича фаворитом боя, поскольку у него есть «бэкграунд в тайском боксе, в кикбоксинге».

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».