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Костя Цзю поделился ожиданиями от турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Российский боксер Костя Цзю 26 апреля поделился ожиданиями от турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля.

По словам боксера, он рад снова окунуться в «атмосферу боевой силы».

«Я много лет уже не выступаю, иногда скучаю по этому <…> находясь здесь, [могу] почувствовать ребят, их состояние, нервозность или спокойствие, [это] возвращает меня в прошлое», — сказал Цзю на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Боксер отметил, что на ринге встретятся пары, в которых заранее невозможно определить победителя.

«Тут в каждом бою есть определенная интрига и определенная стыковка ребят еще до боя, что дает нам возможность получить удовольствие от всех боев», — сказал Цзю.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов поделился своим прогнозом на бой спортсмена Хадиса Ибрагимова против бойца Петра Романкевича. Кудряшов назвал Романкевича фаворитом боя, поскольку у него есть «бэкграунд в тайском боксе, в кикбоксинге».

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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