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В МИДе заявили о возможном рассмотрении инициативы ООН по ситуации на Украине

МИД РФ заявил о возможности рассмотрения инициативы ООН по облегчению страданий мирного населения на Украине
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Россия готова рассмотреть инициативы Организации Объединенных Наций по облегчению страданий мирного населения на Украине. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба МИД РФ по итогам переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Спецоперация в Донбассе 26 апреля. Текстовая трансляция
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«Россия готова рассмотреть конкретные инициативы, в том числе со стороны ООН, по облегчению страданий гражданского населения в зоне проведения специальной военной операции, если они будут на деле способствовать этой благородной цели», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров рассказал Гутерришу о необходимости проведения специальной операции по защите жителей Донбасса.

«Министр подробно изложил причины кризиса европейской безопасности, вызванного игнорированием законных озабоченностей России в связи с расширением НАТО. До Генсекретаря доведены принципиальные оценки текущего положения дел в контексте проводимой Россией специальной военной операции», — сообщили в МИД РФ.

Ранее в этот день генсек ООН провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры продлились около часа. Российский лидер, в частности, отметил, что Россия начала спецоперацию в соответствии с уставом организации.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

17 февраля 2022 года обстановка в регионе обострилась. ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о помощи. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые среди прочего предусматривают предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.

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