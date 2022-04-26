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В Минобороны России заявили, что Великобритания не может помешать ответным ударам по Киеву

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Заявление замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что использование украинскими войсками предоставленных Лондоном вооружений для обстрелов объектов в России «необязательно будет проблемой», — провокация. Об этом 26 апреля заявили в Минобороны РФ.

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«Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия в случае попытки их реализации немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские Вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — сказали в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран «необязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия.

Ранее в этот день замглавы минобороны Великобритании заявил, что правительство Британии считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории РФ с применением западных вооружений. Он отметил, что использование западных вооружений в таких ситуациях «необязательно является проблемой», поскольку участники конфликтов по всему миру пользуются оружием иностранного производства.

До этого, 24 апреля, издание Daily Express сообщило, что Великобритания поставит Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним. Отмечалось, что гаубицы будут отправлены в Польшу, где украинских военных обучат обращению с новой техникой. После этого AS-90 планируется отправить на Украину.

20 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны стран НАТО продолжатся.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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