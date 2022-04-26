Гора на границе Ставрополья и Карачаево-Черкесии может получить название

В Ставропольском крае предложили дать название горе, находящейся в 10 км от Кисловодска на границе с Карачаево-Черкесской Республикой. Об этом сообщили в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).

Речь идет о «безымянной» горе, высота которой составляет 1603,3 м. Это самая высокая точка Кабардинского хребта и Ставрополья. С инициативой дать ей название выступили ученые университета и Ставропольского регионального отделения Русского географического общества.

Ранее на возвышенность была совершена экспедиция. Как рассказал директор Института наук о Земле СКФУ Виталий Белозеров, она была необходима для выяснения точной геолокации горы и инструментального измерения ее высоты, пишет NewsTracker.

По словам ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, название будет выбрано в рамках конкурса. Он также добавил, что подобных безымянных возвышенностей осталось немного.

«Эта гора во все времена привлекала внимание и интерес местных жителей и гостей края», — заметил Беспалов. Все варианты названий будут направлены в региональную думу.