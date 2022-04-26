Боррель заявил о необходимости реорганизации отношений РФ и ЕС

Нужно найти способы реорганизовать отношения между Российской Федерацией и Евросоюзом. Об этом во вторник, 26 апреля, сказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряженности или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам придется найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности», — подчеркнул Боррель.

Он также предупредил: надо быть готовыми к тому, что данный процесс может занять немало времени.

19 апреля Боррель отметил, что напряженность в отношениях Евросоюза и России нарастает по разным направлениям.

15 апреля первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о том, что все последние годы отношения между Россией и Евросоюзом не развивались, несмотря на попытки РФ. Таким образом он прокомментировал решение МИД России зеркально объявить персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.

8 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и Евросоюз имеют объективную повестку дня, которой надо заниматься. Кроме этого, по словам Грушко, товарооборот России и стран Европы растет, несмотря на политические противоречия. Он обратил внимание на то, что экономические связи остаются, «несмотря на очень турбулентную политическую ситуацию».

В тот же день глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что отношения Евросоюза и России «достигли дна», в том числе и по ситуации в Донбассе.