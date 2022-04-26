Путин заявил о появлении проблем на Украине после госпереворота в 2014 году

Президент России Владимир Путин указал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу на то, что проблемы на Украине начались с государственного переворота в стране в 2014 году.

«Я знаю ваши озабоченности в связи с проведением Россией военной операции в Донбассе, на Украине. <...> Вся проблема возникла после государственного переворота, который был совершен на Украине в 2014 году. Можно называть это как угодно, иметь какие угодно пристрастия к тем, кто это делал, но это действительно неконституционный переворот», — сказал он.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия начала спецоперацию по защите населения Донбасса в соответствии с Уставом ООН. Он пояснил, что Россия вынуждена была признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), чтобы прекратить геноцид людей в Донбассе. Путин также подчеркнул, что Россия считает ООН универсальной и уникальной организацией и будет поддерживать ее и дальше.

Встреча Путина и Гутерриша продлилась около часа.

12 апреля российский лидер заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед Российской армией, являются благородными.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между радикалами и силовиками. 20 февраля на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. При этом бывший украинский лидер подчеркивал, что стрельба была спланирована радикалами для свержения легитимного руководства страны.

В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович покинул страну. Украину возглавил Петр Порошенко, который начал курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.

22 июня 2021 года Путин заявил, что многие страны были поставлены перед ультиматумом — быть с Россией или с Западом. Эта политика привела к украинской трагедии 2014 года.

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