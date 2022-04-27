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В Щукинский парк вернут беседки в историческом стиле

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В этом году в Щукинский парк на северо-западе Москвы вернутся беседки в историческом стиле. Их установят в районе улицы Маршала Василевского, рассказал замглавы департамента капитального ремонта столицы Сергей Мельников.

«Они будут выполнены в форме восьмигранника, а их высота составит почти четыре метра. Учитывая особенность территории парка, в качестве материала для их изготовления используют дерево. Для защиты каждый элемент беседки покроют атмосферостойкой белой краской, такой цвет был у исторических беседок, при этом сохранится текстура натурального дерева. Таким образом они будут деликатно вписаны в природный ландшафт парка», — отметил он.

Работы проведут в рамках мероприятий по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи. Для парка разработали линейку уникальных малых архитектурных форм. При этом за основу взяли старые фотографии утраченных беседок середины прошлого века, которые ранее находились в парке. Чтобы создать единый стилистический образ, в дизайн павильонов сервиса, вышек для наблюдения за птицами и белками, а также информационных стендов интегрировали элемент, отсылающий к конструкции кровли беседки, — несколько соединенных между собой треугольников.

Вышки для наблюдения за птицами разместятся в глубине Всехсвятской рощи, а новые информационные стенды, которые расскажут об уникальной природе парка, установят на основных пешеходных маршрутах.

Ранее сообщалось, что в Щукинском парке появятся современные детские и спортивные площадки.

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