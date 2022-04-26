Дело о незаконном проведении азартных игр возбудили в Энгельсе

В Энгельсе (Саратовская область) возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным ведомства, подпольное казино действовало с января 2022 года в одном из частных домов. 25 апреля полиция и специальный отряд быстрого реагирования пресекли незаконную деятельность, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В ходе обыска были изъяты два игровых стола, карты и фишки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведения азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний местный житель. Двоим жителям Саратова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

В марте сообщалось, что полиция выявила сразу три подпольных казино, действовавших в Первомайском районе Ижевска. По факту организации игорных заведений возбуждено уголовное дело.