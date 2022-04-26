Еще часть улицы перекроют в Казани для строительства метро

В Казани в рамках строительства второй ветки метро продолжат ограничивать движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным комитета внешнего благоустройства, уже с 27 апреля проезд перекроют между домами № 145а и № 149. Ограничения продлятся до 7 мая и затронут как автомобилистов, так и пешеходов. В это же время будет ограничено движение на проезжей части вдоль этих зданий.

В период с 8 по 19 мая планируется перекрыть центральный участок проезжей части возле дома № 108 по улице Фучика, пишет InKazan.ru. Как объяснили в мэрии, все ограничения связаны с выносом инженерных коммуникаций из зоны строительства метро.

В октябре 2021 года сообщалось, что на строительство второй линии казанского метрополитена направят еще около 1 млрд рублей. Речь идет об участке от станции «Улица Академика Сахарова» до станции «100-летие ТАССР». В целом же строительство второй ветки оценивается в 41 млрд рублей. Завершить работы планируется в августе 2027 года.