Патрушев заявил о распаде Украины на несколько государств из-за политики Запада

Та политическая линия, которую диктует сейчас Запад и подконтрольный ему киевский режим, может привести только к распаду Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник, 26 апреля.

Как отметил Патрушев, власти США цинично выбрали Украину для того, чтобы создать из нее антипод России и оказать давление на РФ, по сути, пытаясь разделить единый народ.

«Однако история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства. Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов», — цитирует Патрушева «Российская газета».

По его словам, не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года на Украине внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Секретарь Совбеза РФ указал, что в данном случае Вашингтон навязывает трагические сценарии мировых кризисов как в прошлые годы, так и в настоящее время, стремясь закрепить свою гегемонию, сопротивляясь крушению своего однополярного мира.

«США делают всё для того, чтобы другие центры многополярного мира даже голову не смели поднять, а наша страна не просто посмела, а во всеуслышание заявила, что не будет играть по навязанным правилам», — сказал он.

В этот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что властям США Украина нужна лишь как орудие против России. Сенатор сожалеет, что подавляющее большинство украинских граждан этого не осознают, поскольку находятся под мощным прессингом информационной войны, которая ведется Западом и верхушкой киевского режима.

Накануне член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что целью накачивания Киева оружием является истощение РФ. По его словам, до тех пор, пока у накачанной иностранным оружием Украины сохраняется возможность сопротивления, США и НАТО, намеренные, по их же собственным словам, продолжать конфликт «до последнего украинца», не отступят и не дадут команду Киеву капитулировать.

В тот же день стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что Украине будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

28 марта Патрушев заявил, что США начали толкать человечество к глобальной катастрофе. По его словам, Вашингтон окончательно подорвал систему международного контроля над вооружениями и поставил под угрозу безопасность всей планеты.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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