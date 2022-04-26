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Суд арестовал второго фигуранта дела о покушении на Соловьева

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Суд на заседании 26 апреля арестовал Максима Дружинина, второго фигуранта дела о подготовки покушения на российских журналистов. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Дружинину меры пресечения в виде содержания под стражей», — зачитала постановление судья.

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Мера пресечения второму подозреваемому избрана до 25 июня. Суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, Дружинин может скрыться или воспрепятствовать ходу следствия.

Мужчина на суде признать свою вину отказался. Как заявила «Известиям» его адвокат Светлана Сидоркина, Дружинин утверждает, что зажигательные смеси ему подбросили.

«Он вину не признает и считает, что не имеет никакого отношения к этому уголовному делу. Настаивает на том, что предметы, которые были у него найдены, это не его предметы. Говорит, что они ему были подброшены в результате того, что он находился в разных помещениях во время проведения обысков», — сообщила юрист.

Из слов своего подзащитного адвокат пока сделала вывод о том, что судя по имеющимся на данный момент доказательствам против Дружинина, его причастность к делу не имеет к нему никакого отношения. По словам Сидоркиной, следствие же считает, что сам факт знакомства с людьми, которые проходят по делу о покушении на убийство Владимира Соловьева, является достаточным основанием для задержания ее подзащитного.

Согласно материалам дела, подозреваемый родился в Нарве в 1989 году, на момент задержания был официально трудоустроен. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом для публики режиме в связи с требованиями госбезопасности.

Первый из задержанных по делу о покушении на российских журналистов, неонацист Василий Стрижаков, также не признал свою вину и заявил, что не планировал преступление. 41-летний мужчина, который является инвалидом II группы, арестован. До этого он уже имел две судимости. У него есть на иждивении дочь.

О задержании шести фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство Соловьева сообщалось накануне. В ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическая литература.

О том, что на известного российского тележурналиста готовилось покушение по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил 25 апреля, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что западные страны решили прибегнуть к подготовке убийств российских журналистов — как к террору, после проигрыша в информационной войне.

Тогда же во время допроса задержанные в Москве неонацисты признались, что они обсуждали возможность убийства не только журналиста Владимира Соловьева, но и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и других представителей российских СМИ.

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