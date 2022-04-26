«Газпром» не подтвердил остановку поставок газа в Польшу. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает представитель компании Сергей Куприянов журналистам.

Он подчеркнул, что Польша должна совершить оплату за поставки энергоносителей в соответствии с новым порядком платежей.

Ранее в этот день уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях.

После этого портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG сообщил о приостановке поставок российского газа в Польшу.

Тогда же министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил о введении Варшавой санкций против «Газпрома», «Акрона», НОВАТЭКа и еще более чем 30 компаний из России.

25 апреля в Варшаве заявили о готовности отказаться от импорта российского газа за счет расширения газотранспортной системы. Отмечалось, что сейчас польские газохранилища заполнены почти на 80%.

Запад усилил санкционное давление на Россию в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

В качестве одной из ответных мер президент России Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.