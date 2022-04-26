Минюст США поддержал использование арестованных активов РФ в пользу Украины

США поддержат идею использовать арестованные активы РФ в пользу Украины. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил министр юстиции США Мерик Гарланд, выступая на слушаниях в конгрессе.

«Мы бы поддержали законопроект, который позволит предоставить в распоряжение Украине арестованные и конфискованные российские активы», — приводит его слова CNN.

Министр пояснил, что на данный момент все средства идут в фонд конфискованных активов.

24 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине. Также Шмыгаль подтвердил, что Киеву ежемесячно необходимо до $5 млрд финансовой помощи, и добавил, что западные партнеры, в числе которых страны «группы двадцати» (G20), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с этой суммой.

14 апреля сообщалось, что в результате санкций оказалась заморожена почти треть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, размещенная в валютах недружественных стран.

11 марта первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин заявил, что власти страны обсуждают с западными партнерами возможность конфискации арестованных золотовалютных резервов. По его словам, Киев совместно с партнерами занимается поиском юридических механизмов для реализации таких планов.

4 марта заместитель главы Минфина России Ирина Окладникова выразила надежду, что Центральный банк восстановит доступ к золотовалютным резервам в результате переговоров с Евросоюзом.

Ужесточать экономические санкции в отношении России страны Запада стали после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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