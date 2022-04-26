Более 50% воронежцев задумываются о переезде в другой регион

По результатам опроса, проведенного среди жителей Воронежа и области, количество соискателей работы за пределами региона достигло 21%. Такую информацию 25 апреля предоставили в ИА «Абирег».

«Еще 58% опрошенных воронежцев периодически задумываются о переезде (в 2020 году таких было 39%). Однозначно не хотят никуда переезжать 21% (в 2020 году — 37%). Остальные затруднились ответить», — сообщили в агентстве, отметив, что в исследовании приняли участие свыше двух тысяч граждан.

Из тех, кто на вопрос о желании переехать ответил положительно, 62% рассмотрели бы это как интересный опыт, остальные — как возможность жить лучше. Большинство респондентов не устраивает уровень их заработной платы.

В список городов-лидеров по уровню привлекательности вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская и Белгородская области, Красноярский край, Владимирская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

14 апреля платформа онлайн-рекрутинга hh.ru сообщила о желании 3% IT-специалистов переехать из России в другие страны. При этом еще примерно 37% соискателей отмечают в резюме, что релокация возможна, но не обязательна.