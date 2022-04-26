В Минобороны России заявили, что Великобритания не может помешать ответным ударам по Киеву

Минобороны РФ 26 апреля прокомментировало слова заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о допустимости нанесения Украиной ударов по территории России британским оружием.

«Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия в случае попытки их реализации немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу», — сказали в российском ведомстве.

Также отмечается, что Вооруженные силы РФ находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов по центрам принятия соответствующих решений в Киеве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, задалась вопросом, может ли Россия «наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму?»

24 апреля издание Daily Express сообщило, что Великобритания поставит Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним. Отмечалось, что гаубицы будут отправлены в Польшу, где украинских военных обучат обращению с новой техникой. После этого AS-90 планируется отправить на Украину.

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил, что страна начала получать от западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом подробности он не раскрыл.

До этого, 20 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что поставки вооружения Киеву со стороны стран НАТО продолжатся.

15 апреля Захарова сообщила, что российская сторона разослала всем странам ноту из-за поставок вооружения украинской армии.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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