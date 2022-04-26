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Иномарка сбила женщину-пешехода в Рязани

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В Рязани легковая иномарка сбила женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла днем во вторник, 26 апреля, недалеко от дома № 15 по улице Весенней. По предварительным данным, 50-летний водитель Hyundai Solaris допустил наезд на 64-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу.

Как уточняет РИА «7 новостей», пенсионерка получила различные травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку по факту случившегося.

31 марта легковой Hyundai сбил женщину около дома № 3а по улице Халтурина в Рязани. 42-летняя рязанка в этот момент переходила дорогу по зебре.

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