Специалист по безопасности оценил действия работников детсада под Ульяновском

Генеральный директор ООО ЧОП «АКМ-Security» Алексей Щедрин во вторник, 26 апреля, оценил действия сотрудников детского сада в поселке Вешкайма в Ульяновской области, где произошло вооруженное нападение.

«Не дело воспитательниц и уборщиц разбираться с вооруженным преступником, они действовали как могли, как считали нужным. Той женщине, которая попыталась с ним поговорить — она достойна звания героя, так как она пошла на риск и пыталась защитить детей», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Как отметил специалист, в подобной ситуации нет единственного правильного способа действий, так как все ситуации разные. Однако, если человек начинает стрелять, следует покинуть зону поражения насколько это возможно, а если нет такой возможности, надо падать на землю — тогда попасть в вас будет гораздо труднее.

Первое, что нужно сделать – вывести из опасной зоны людей, которые могут пострадать — детей, пожилых людей, преподавателей, воспитателей.



При этом успокоить нападающего человека практически невозможно.

«Если человек еще не начал стрелять — возможно с ним еще можно поговорить и выяснить причины, кому он хочет причинить вред, но это лучше делать подготовленному человеку или человеку со стальными нервами. Нельзя показывать, что ты боишься. Если он в неадекватном состоянии, может быть под действием препаратов, у него могли начаться галлюцинации, и если вы с ним начнете разговаривать, то это будет бесполезно», — добавил Щедрин.

Как отметил эксперт, глобальной проблемой является то, что во многих учреждениях нет охраны, однако она крайне нужна, так как с подобными ситуациями может справиться только профессионал.

Ранее в этот день мужчина проник в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую в саду нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Также он ранил воспитательницу. После стрельбы злоумышленник покончил с собой.

Стрелявшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов, его опознала его мать. Москалькова отметила, что предполагаемый убийца состоит на учете как психически больной. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа с ружьем Иж-27. В учреждении, по предварительным данным, нет охраны, только тревожная кнопка. До этого он встретился с 68-летним пенсионером Александром Трониным (по другой информации, фамилия Дронин. — Ред.), которому и принадлежало ружье. Позже тело пенсионера было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших в детсаду будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.