Обвиняемого в изнасиловании бойца Новоселова оставили под стражей

По решению Московского городского суда 49-летнего бойца Максима Новоселова, который обвиняется в изнасиловании, во вторник, 26 апреля, оставили под стражей. Отмечается, что апелляционные жалобы адвоката спортсмена также остаются без удовлетворения.

Сторона защиты российского самбиста представила на заседании результаты экспертизы, которые якобы исключают связь между подсудимым и 18-летней пострадавшей девушкой.

«На ее одежде тоже не имеется никаких следов, которые могли бы свидетельствовать о том, что между ними [был] не то что бы половой акт, хоть какой-то контакт», — сказал адвокат подсудимого Дмитрий Трубин.

Также имеется еще одна справка, где говорится об отсутствии следов побоев. Однако ранее студентка утверждала, что Новоселов бил ее головой об стену.

«Таким образом, у нее было только три царапины на правой руке, при этом она в показаниях ни разу нигде не упоминает, что ее кто-то царапал. Ну и стоит отметить, что Максим по специальности самбист, и у него просто даже нет ногтей», — сказал защитник Новоселова.

Новоселову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

28 марта Тушинский суд Москвы арестовал Новоселова. Тогда сообщалось, что мужчина пробудет под стражей до 27 мая.

Днем ранее спортсмен был задержан. 18-летняя девушка, с которой Новоселов познакомился в клубе «Руки Вверх» в Мытищах, обвинила его в изнасиловании. Она позвонила в полицию и сообщила, что познакомилась в клубе с мужчинами и едет с ними в автомобиле Nissan в неизвестном направлении. По ее словам, спортсмен и его спутники предложили ей и ее подруге подвезти их, а уже в машине Новоселов начал к ней приставать. Спустя полчаса авто остановили на Пятницком шоссе, всю компанию доставили в отдел полиции.

Между тем в распоряжении «Известий» оказались записи с камер, снятые в клубе и возле него. На кадрах видно, что две девушки сначала отдыхали за столиком с Новоселовым и его друзьями, а затем вся компания села в машину и уехала. Друзья спортсмена со своей стороны утверждают, что сообщившая об изнасиловании девушка запаниковала из-за ошибочного адреса, когда спортсмен отвозил ее домой. С их слов, Новоселов хотел подвезти новую знакомую, но ее адрес в Мытищах совпал с аналогичным в Красногорске.