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Сотрудники Ботанического сада Петербурга заявили об исчезновении редкого кактуса

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После завершения выставки «Мир суккулентов. Красота и целесообразность» в Ботаническом саду Санкт-Петербурга сотрудники обнаружили пропажу редкого астрофитума — кактуса с густыми белыми вкраплениями. Они пожаловались на исчезновение 26 апреля, сообщил телеканал «78.ru».

«У нас их было два, похожих, но из разных источников. Мы надеялись, что сможем опылить их при одновременном цветении и получить семена. Семенами мы щедро делимся с другими ботаническими садами, как в России, так и в зарубежье. Теперь у нас остался один «белый» астрофитум», — рассказали изданию источники из оранжереи.

На выставке были редкие виды из закрытой фондовой оранжереи, поэтому каждый из экспонатов был повышенной ценности и находился под охраной. Тем не менее экспонат удалось украсть, что стало первым с 2010 года случаем.

11 февраля 2021 года стало известно, что из лаборатории Зоологического института РАН в Василеостровском районе в Санкт-Петербурге похитили 50 редких черепов животных на сумму 3,5 млн рублей.

На лследующий день преступника задержали правоохранительные органы. Им оказался 50-летний мужчина, который работал в институте плотником. Он в течение пяти месяцев периодически выносил ценные экспонаты, которые затем продавал школьнику. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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