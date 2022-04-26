В Совфеде рассказали об использовании США Украины как орудия против РФ

Властям США Украина нужна лишь как орудие против России. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, добавив, что большинство граждан страны находятся под прессингом информационной войны.

«Для США Украина нужна как орудие против России. Какой еще интерес у Соединенных Штатов к Украине? Только этот. К сожалению, на Украине это не все понимают, понимают руководители Украины, но они преследуют свои цели: остаться у власти, заработать денег, надурить собственный народ», — подчеркнул он.

Сенатор выразил сожаление в связи с тем, что подавляющее большинство украинских граждан этого не осознают, поскольку находятся под мощным прессингом информационной войны, которая ведется Западом и верхушкой киевского режима.

Ранее в этот день российский посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что за действиями Вашингтона скрывается стремление затянуть спецоперацию по защите Донбасса, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и «воевать до последнего украинца». По его мнению, США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, сплотив вокруг себя западных союзников, чтобы удержать свои позиции на мировой арене.

Накануне член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что целью накачивания Киева оружием является истощение РФ. По его словам, до тех пор, пока у накачанной иностранным оружием Украины сохраняется возможность сопротивления, США и НАТО, намеренные, по их же собственным словам, продолжать конфликт «до последнего украинца», не отступят и не дадут команду Киеву капитулировать.

В тот же день стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что Украине будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

Помимо этого, Остин отметил, что Соединенные Штаты хотят видеть Россию ослабленной. Журналист Дэвид Сангер в своей статье для NYT отметил, что высказывание министра обороны свидетельствует о том, что Вашингтон готовится к длительному противостоянию с Москвой.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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