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Спрос на препараты от заболеваний щитовидной железы в РФ возвратился в норму

В ЦРПТ сообщили, что спрос на препараты от заболеваний щитовидной железы в РФ возвратился в норму
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Спрос на препараты от заболеваний щитовидной железы в России вернулся в норму. Об этом «Известиям» сообщил оператор системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) после изучения данных Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

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Отмечается, что в прошлом месяце россияне приобрели более 5 млн упаковок лекарств для лечения щитовидной железы, что составляет порядка 40% от годовой нормы потребления данных препаратов.

«Разумеется, в марте россияне не стали резко страдать заболеваниями щитовидной железы. Такая реакция последовала на короткую неопределенность, которая существовала в начале прошлого месяца. Во времена начала пандемии, например, народ массово скупал гречку. В марте — сахар и левотироксин натрия», — рассказали в ЦРПТ.

По данным системы Мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), спрос снизился — с 28 марта по 24 апреля куплено чуть более 2 млн упаковок. При этом с каждой неделей спрос на препарат падает в среднем на 200 тыс. упаковок.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию снижения спроса и возвращения ситуации к нормальному состоянию. При этом мы видим достаточное количество запасов лекарств — на долгосрочный период», — пояснили в ЦРПТ.

18 апреля глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал стабильной ситуацию на фармацевтическом рынке страны. Сейчас в фарминдустрии создается основа, которая придаст отрасли дополнительный стимул для производства новых препаратов, заверил он.

1 апреля сообщалось, что в марте этого года зафиксирован 95%-ный рост спроса на все лекарства, продаваемые в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметили в ЦРПТ, дефицита препаратов не фиксируется, запасы есть по всем категориям.

15 марта в Росздравнадзоре заявили, что лекарственных препаратов для терапии щитовидной железы достаточно, а отсутствие на аптечных полках медикаментов с левотироксином натрия вызвано резко увеличившимся за последний месяц спросом.

8 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из страны медицинских изделий, поставленных странами, присоединившимися к антироссийским санкциям. Отмечается, что это решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории страны из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.

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