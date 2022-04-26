Суд избрал меру пресечения сыну вице-президента «Ташира» после ДТП

Таганский суд Москвы 26 апреля избрал сыну вице-президента компании «Ташир» Артаку Эвояну меру пресечения в виде запрета определенных действий. Днем ранее он на иномарке сбил девушку, ехавшую на электросамокате.

«Таганским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в виде запрета управления автомобилем и иным транспортным средством в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ Эвояна Эдгара Артаковича», — сообщили в пресс-службе суда.

Авария произошла на Пресненской набережной в столице. Девушка получила серьезные травмы. У нее диагностированы множество переломов, ушибов и ссадин.