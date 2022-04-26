Последствия обстрела Ирмино сняли на видео

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал последствия обстрела украинской стороной города Ирмино в Луганской Народной Республике.

Снаряды попали в домовладения и хозяйственные постройки. На месте в настоящее время работает следственно-оперативная бригада.

Местные жители в беседе с военкором предположили, что обстрел велся из Троицкого.

«Фашисты. Мне кажется, этим всё сказано. Уничтожают Донбасс, потому что здесь живут люди, которые никогда не принимали и не примут эти фашистские идеи. Перед уходом в 43-ем фашисты всё сносили на Донбассе, так и эти», — заявил собеседник.

С 24 февраля на Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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