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Опрос показал недовольство россиян отстранениями спортсменов РФ от соревнований

ВЦИОМ: 88% граждан РФ считают недопустимым отстранение российских спортсменов от соревнований
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Отстранение российских спортсменов на фоне спецоперации по защите жителей Донбасса считают недопустимым 88% граждан РФ. На это указывают опубликованные 26 апреля результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Кроме того, 90% опрошенных ответили, что в современных условиях принцип «Спорт вне политики» скорее не соблюдается.

«Большинство россиян знают о случаях отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции России на Украине (88%), услышали впервые —12%», — говорится в результатах исследования.

В той или иной мере несправедливыми отстранение от участия в соревнованиях шахматиста Сергея Карякина, теннисиста Даниила Медведева и других спортсменов считает 90% респондентов, о безусловной несправедливости решений сообщили 74% опрошенных.

«Более половины российских граждан считают, что спортсмены поступают правильно, когда сами отказываются от участия в соревнованиях, если их просят публично выразить оценку специальной военной операции (63%), скорее неправильным такой поступок назвал каждый пятый (20%), еще 17% затруднились ответить», — говорится в исследовании.

22 апреля двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов был отстранен от соревнований Международной ассоциации плавания (FINA) на девять месяцев из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».

19 апреля стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) стал первой теннисной организацией, которая не допустила россиян к соревнованиям.

21 марта комиссия этики Международной шахматной федерации заявила о дисквалификации российского шахматиста на шесть месяцев из-за его политической позиции. До этого Карякин открыто высказывался в поддержку российской спецоперации по защите населения Донбасса. 6 апреля Федерация шахмат России сообщила о намерении подать апелляцию на решение FIDE по Карякину.

Спортсменов из России начали отстранять от участия в различных соревнованиях, после того как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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