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Россияне нашли способ сделать внутренний туризм привлекательнее

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Иркутские программисты создали туристическую социальную сеть «Байкал», которая позволит найти комфортные цены на арендное жилье, транспорт, еду и экскурсии. Свой проект разработчики заявили в направление «Развитие регионов» на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом «Росконгресс».

По словам лидера проекта Романа Предеина, за счет перераспределения трафика по менее известным маршрутам приложение позволит разгрузить переполненные гостиницы и сверхпопулярные направления.

«В предстоящем туристическом сезоне прогнозируется небывалый рост гостей в регионе. Платформа регионального самоуправления «Байкал» способна заменить букинг, а также воплотить в жизнь простые смыслы: местным — заработок и экологию, туристам — гостеприимство и отдых под любой бюджет», — говорит Роман Предеин.

Всего в региональный трек форума подано более 2 тыс. идей, 20 % из них направлены на развитие туристической отрасли как одного из драйверов местной экономики.

Основатель московского туристического клуба, член Русского географического общества Дмитрий Алешкин предлагает создать отечественный аналог списка Всемирного наследия UNESCO — перечня культурных, исторических и природных объектов наследия России, доступных туристам. Кроме того, по мнению автора, при отборе объектов и территорий в новый список необходимо учитывать мнение граждан России через механизм народного голосования.

«Слабая информированность граждан не позволяет рассматривать многообразие России как реальный фактор, формирующий выбор местных туристов. По данным исследования, 74 % россиян еще активнее ездили бы по стране, зная об интересных местах и маршрутах. Часто такие объекты находятся вне федерального поля зрения, а у региональных властей нет ресурсов ни для продвижения, ни для инфраструктурного обеспечения таких объектов», — отметил Дмитрий Алешкин.

Петербуржец Александр Чураков считает, что для полноценного развития внутреннего туризма не хватает специального приложения с обобщенной информацией и широким функционалом, учитывающим интересы и финансовые возможности туриста. На форум он предложил идею создания этого сервиса.

«Создание приложения с оптимальными маршрутами для экономичных и состоятельных граждан позволит проработать и оптимизировать маршруты для разных слоев населения. В нем необходимо отметить кемпинги и смотровые площадки, а также указать пешие тропы, домики общего пользования для больших групп путешественников», — пояснил Александр Чураков.

Заявки на форум «Сильные идеи для нового времени» принимаются до 20 мая крауд-платформу ideas.roscongress.org. Главная цель форума — дать каждому человеку шанс предложить идею для развития России, получить профессиональную оценку инициативы и поддержку в реализации через партнерскую сеть АСИ и Фонда «Росконгресс» — федеральные и регионарные власти, институты развития, коммерческие партнеры, НКО.

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