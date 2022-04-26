Кикбоксер Романкевич заявил о готовности биться в равных условиях с Ибрагимовым

Белорусский кикбоксер Петр Романкевич на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 26 апреля, заявил, что готов бороться с российским самбистом и бойцом смешанных единоборств, последним чемпионом М-1 Global Хадисом Ибрагимовым на равных условиях.

«Мы с ним не первый раз встречаемся. Я пригласил его не к себе в правила бокса — я кикбоксер. Мне кажется, мы будем биться в равных условиях», — подчеркнул Романкевич.

Раза два и готов: как Дацик вышел в финал Гран-при тяжеловесов Рыжий Тарзан легко победил титулованного бразильца Сауло Кавалари, Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев устроили рубку

Ранее во время встречи Ибрагимов обвинил своего противника в том, что он недооценивает самбиста.

«Петр написал, дал интервью про мои бои в ММА — как мне кажется, недооценивает меня. Говорит про поражения мои. Хотя я знаю, как выходил на эти бои. Я всегда выхожу, бьюсь, делаю всё, что в моих силах», — отметил Ибрагимов.

Романкевич ответил, что «ни разу не оскорбил Хадиса».

Также белорусский кикбоксер рассказал, что к поединку с Ибрагимовым подготовил тактику с «изюминкой», устранив все свои предыдущие ошибки.

25 апреля российский боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов в преддверии боя с белорусским кикбоксером Петром Романкевичем заявил о своем намерении подавлять белоруса, очень быстро сближаться и наносить сильные удары. По его мнению, схватка продлится все четыре раунда.

24 апреля тренер по физподготовке Ибрагимова Сократ Аскеров назвал физическую форму своего подопечного перед боем оптимальной. По его словам, спортсмен после боксерского поединка спокойно сможет выйти в ММА.

29 апреля в «Вегас Сити Холле» состоятся поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с участием Ибрагимова и Романкевича. Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».