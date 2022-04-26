В МО ответили Британии на слова о допустимости нанесения Киевом ударов по РФ

В Минобороны России назвали заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о допустимости нанесения Киевом ударов по российской территории британским оружием провокацией. Об этом заявили в оборонном ведомстве во вторник, 26 апреля.

В Министерстве обороны также предупредили о пропорциональном ответе Великобритании в случае продолжения провокаций.

«Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия в случае попытки их реализации немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Российские Вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — сказали в Минобороны.

По словам замглавы британского военного ведомства, использование украинскими войсками предоставленных Лондоном вооружений для обстрелов объектов в России «не обязательно будет проблемой». На это в российском военном ведомстве уточнили, что «находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия».

Ранее в этот день в правительстве Великобритании сочли допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории РФ с применением западных вооружений. По мнению замглавы минобороны Британии Хиппи, использование западных вооружений в таких ситуациях не обязательно является проблемой, поскольку участники конфликтов по всему миру пользуются оружием иностранного производства.

Кроме того, 25 апреля глава минобороны страны Бен Уоллес заявил, что страны НАТО обладают ядерным оружием, а Великобритания способна применить его для своей защиты и защиты НАТО, если потребуется. И Россия, отметил он, должна об этом помнить.

Ранее, 24 апреля, издание Daily Express сообщило, что Великобритания поставит Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним. Отмечалось, что гаубицы будут отправлены в Польшу, где украинских военных обучат обращению с новой техникой. После этого AS-90 планируется отправить на Украину.

До этого, 20 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны стран НАТО продолжатся.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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