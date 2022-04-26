Нашелся хозяин обнаруженного на фонарном столбе в Астрахани енота

Найденного ранее на фонарном столбе на улице Славянская в Астрахани енота 26 апреля забрал его владелец — местный разводчик. Об этом сообщили в региональном издании «Астрахань 24».

«Енот его узнал — подошел к хозяину, сам залез в свою клетку. Заводчик показал нам видео о том, где у него живут еноты. Удостоверил нас в том, что действительно занимается разведением. И мы с удовольствием отдали ему животное», — рассказал начальник городской аварийно-спасательной службы Александр Бобровский.

Ранее мужчина продал енота многодетной семье, чьи дети пожелали себе в качестве домашнего животного именно такого питомца. Разводчик посчитал, что покупатели справятся с уходом, однако по итогу зверя обнаружили на фонарном столбе. Сбежал ли он или новые хозяева его выкинули — неизвестно.

Еноту помогли спуститься сотрудники аварийно-спасательной службы, которые планировали выпустить его на Городском острове, но из-за большого количества бродячих собак начали искать дом. На объявление откликнулся хозяин.

Жители Астрахани обнаружили енота на фонарном столбе 19 апреля. Спасателям не удалось снять его с первого раза: животное упало, после чего забралось на ближайшую сосну.