Экстренное предупреждение о пожарах объявили в Новосибирске

В Новосибирске ГУ МЧС по области выпустило экстренное предупреждение о погоде, способствующей возникновению природных пожаров. В Заельцовском и Ленинском районах возможны пыльные бури. В ближайшие дни к «повышенному содержанию взвешенных веществ» добавится вероятность пожаров.

Высокая пожароопасность сохранится в большинстве районов Новосибирской области в период с 27 по 29 апреля. Спасатели просят жителей быть предельно осторожными при обращении с огнем, не разводить костры, строго соблюдать правила пожарной безопасности в условиях теплой и сухой погоды.

По предварительным прогнозам, воздух в Новосибирске до конца недели прогреется до +24 градусов. Самыми теплыми днями на неделе будут пятница и суббота, 29 и 30 апреля, пишет VN.ru.