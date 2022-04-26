В результате ДТП с грузовиком в районе Кандалакши погиб пассажир легковушки

В районе Кандалакши на 1172 км федеральной трассы Р-21 «Кола» 26 апреля произошло лобовое столкновение грузовика MAN с легковушкой Ford Transit. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, сообщили в ИА «Би-порт» 26 апреля.

«На место происшествия выехало отделение 60-й пожарной части по Кандалакше и поисково-спасательное отделение города», — говорится в публикации.

Пассажир был деблокирован прибывшей спасательной группой, горюче-смазочные материалы были смыты.

23 апреля в результате ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза на автодороге в Иркутской области пострадали четыре человека. Всем пассажирам потребовалась медицинская помощь.