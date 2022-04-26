Диетолог назвала популярные у россиян «суперпродукты»

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала во вторник, 26 апреля, о продуктах, которые россияне употребляют чаще, чем в других странах. К ним она отнесла гречку, свеклу и квашеную капусту.

«У нас квасят капусту. Едят свеклу. Все сейчас скупили гречку интуитивно. Гречка — это вообще наша национальная крупа. Между прочим, мы первые в мире по ее потреблению», — рассказала врач-диетолог в беседе с Lenta.Ru.

Соломатина назвала гречку, квашеную капусту и свеклу суперпродуктами. Они являются мощными источниками витаминов и других веществ, которые помогают иммунитету, поддерживают нормальный функционал организма и предотвращают развитие различных тяжелых заболеваний.

«Капуста квашеная — это ферментированный продукт, который содержит целый комплекс полезных веществ. Во-первых, это богатейший источник витамина C. В квашеной капусте его значительно больше, чем в цитрусовых, и много больше, чем в свежей. Во-вторых, квашеная капуста — источник лактобактерий. Так как это ферментированный продукт, это настоящий кладезь для восстановления кишечной микрофлоры. Плюс в ней содержится клетчатка, которая служит кормом для микрофлоры», — рассказала специалист.

Она подчеркнула, что хорошо работающий микробиом — залог не только крепкой иммунной системы, но и психического здоровья.

Также в квашеной капусте содержится янтарная кислота, являющаяся природным энергетиком. Кроме этого, регулярное потребление квашеной капусты защитит от набора лишнего веса и развития сахарного диабета, сообщает телеканал «360».

«В квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая препятствует переходу углеводов в жир. То есть получается профилактика сахарного диабета, который сейчас является бичом нашего времени, и набора лишнего веса», — сказала диетолог.

По словам Соломатиной, гречка в обилии содержит магний, который понижает давление, обеспечивает очень много реакций в организме, в частности дает нервное расслабление и некое спокойствие. Также этот элемент необходим для крепости костей, поскольку он участвует в процессе усвоения кальция. Гречка — лучшая альтернатива мясу. У этой крупы очень сбалансированный аминокислотный состав, а также очень низкий гликемический индекс, что позволяет ей быть полезной и препятствовать набору лишнего веса и появлению диабета.

Свекла — это антиоксидант, препятствующий старению. «Она содержит батеин и бетадин — компоненты, которые препятствуют атеросклерозу и повышению артериального давления, а сейчас смертность по сердечно-сосудистым заболеваниям на первом месте в мире», — поделилась диетолог.

Также врач рассказала, что свекла содержит нитраты, провоцирующие выброс азота, который в свою очередь расслабляет эндотелий и тем самым понижает давление и улучшает кровообращение.

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