Приложение для поездок в общественном транспорте создали в Пскове

В Пскове запустили мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта «Псков транспорт». Его разработала компания «Датапакс». Жители города теперь могут планировать поездки, экономя время в пути.

Приложение предоставляет актуальное расписание, прогноз прибытия транспорта на нужную остановку, с помощью него можно проложить оптимальный маршрут и отследить движение транспорта на карте города.

В компании-разработчике Псковскому агентству информации сообщили, что опыт других регионов показывает, что планирование поездки при помощи приложения позволяет пассажирам экономить не менее 10% времени в пути.

В дальнейшем приложение планируют дополнить новыми полезными сервисами, у пользователей появится возможность оставлять отзывы и предложения.