МИД Швеции прокомментировал высылку дипломатов из России

Глава МИД Швеции Энн Линде заявила о принятии решения о высылке четырех дипломатов страны Россией, она назвала это «неоправданным и непропорциональным». Об этом она написала 26 апреля в Twitter.

«Высылая западных дипломатов, Россия блокирует свою международную изоляцию», — говорится в публикации.

Отмечается, что Стокгольм ответит соответствующим образом на «необоснованные» действия Москвы.

Ранее в этот день Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции. Сообщается, что решительный протест заявлен в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении безосновательно выдворенных из страны трех дипломатических сотрудников посольства России в Стокгольме, а также с оказанием Швецией военной поддержки киевскому режиму и «покрывательством» преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.

Накануне российский МИД решил выслать 40 сотрудников дипмиссии Германии в ответ на действия ФРГ. Комментируя этот шаг, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал «Известиям», что высылка необходима, со стороны России должны были быть приняты симметричные меры. В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала необоснованным такое решение.

Страны Европы в последние недели высылают десятки российских дипломатов. Это происходит на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В том числе решение о высылке дипломатов приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция, Франция.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. Он отметил, что это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и приведет к ответным шагам.