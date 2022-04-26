Прямой эфир
Сюжет:

Чеченский боец рассказал о боях за главную трассу на Мариуполь

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чеченский боец с позывным «Мамед» 26 апреля рассказал корреспонденту телеканала «Известия» о боях за главную трассу на Мариуполь.

Он отметил, что бои шли за Таганрогскую трассу, которая также называется Главной. Украинцы укрепились и сопротивлялись, не давай ВС РФ пройти.

«Мы знали, что у них крупнокалиберное есть, знали, что есть техника, но всё равно должны были на риск пойти. Наша задача была перейти вот эту вот дорогу. На таран шли, короче. У нас три БМП впереди и пехота сзади. Огромная армия, можно сказать, 50–60 человек», — рассказал «Мамед».

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

Боец добавил, что переход на другую часть дороги был сложным.

«Впереди противник ждет, с левой стороны противник ждет, с правой стороны противник ждет. Мы должны были выполнить эту задачу — больше вариантов не было. Мы просто на таран, охраняя, держа под контролем все окошки, все здания, мы просто, можно сказать, перешли эту дорогу. Выполнили задачу», — добавил он.

Ранее, 24 апреля, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что ситуация в Мариуполе пока еще остается сложной из-за «Азовстали», который стал основным местом рассредоточения боевиков батальона «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела). В городе еще находится костяк неонацистов и иностранные наемники.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022