Чеченский боец с позывным «Мамед» 26 апреля рассказал корреспонденту телеканала «Известия» о боях за главную трассу на Мариуполь.

Он отметил, что бои шли за Таганрогскую трассу, которая также называется Главной. Украинцы укрепились и сопротивлялись, не давай ВС РФ пройти.

«Мы знали, что у них крупнокалиберное есть, знали, что есть техника, но всё равно должны были на риск пойти. Наша задача была перейти вот эту вот дорогу. На таран шли, короче. У нас три БМП впереди и пехота сзади. Огромная армия, можно сказать, 50–60 человек», — рассказал «Мамед».

Боец добавил, что переход на другую часть дороги был сложным.

«Впереди противник ждет, с левой стороны противник ждет, с правой стороны противник ждет. Мы должны были выполнить эту задачу — больше вариантов не было. Мы просто на таран, охраняя, держа под контролем все окошки, все здания, мы просто, можно сказать, перешли эту дорогу. Выполнили задачу», — добавил он.

Ранее, 24 апреля, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что ситуация в Мариуполе пока еще остается сложной из-за «Азовстали», который стал основным местом рассредоточения боевиков батальона «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела). В городе еще находится костяк неонацистов и иностранные наемники.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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