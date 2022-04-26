Эксперт спрогнозировал рост спроса на новостройки

Спрос на первичное жилье поднимется до 15% благодаря снижению ставок по льготной ипотеке с 12 до 9%. Об этом заявил «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев во вторник, 26 апреля.

Однако количество бронирований новостроек в апреле снизилось на 50–55%. Поэтому обновленные меры поддержки хоть и поддержат спрос на рынке, но вряд ли приведут к существенному восстановлению покупательской активности, поскольку дело не только в доступности ипотеки на новостройки, но и в критически низком спросе на рынке вторичного жилья, считает эксперт.

Многие собственники не могут продать свои объекты, чтобы улучшить жилищные условия, и здесь требуется решать вопрос со снижением ипотечных ставок на «вторичку». На рынке необходимо восстанавливать баланс, когда ставки по ипотеке на вторичное жилье выше, чем на новостройки максимум на 3–4%, добавил Зайцев.

Эксперт пояснил, что сейчас на рынке кредитования покупки вторичного жилья появляются специальные программы по ставке 13,4–13,9% и это стимулирует спрос, но таких мер пока недостаточно, чтобы оживить рынок.

Но снижение ставок — это в любом случае положительный момент для рынка, поскольку повышает доступность заемных средств для покупки квартир, заключил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. По его словам, действие льготной ипотеки нужно продлить до конца года.

Управляющий партнер платформы Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова заявила «Известиям», что снижение ставки позволит отыграть мартовское падение, когда в Москве ее доля снизилась с 70 до 50%.

При этом партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов выразил мнение, что имеет смысл рассматривать снижение ставки и льготные условия для рынка недвижимости в целом, в том числе и для вторичного жилья. По его словам, чтобы купить новую квартиру, россияне зачастую продают старое жилье.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотеки под 12%.

23 марта Путин поддержал идею правительства, озвученную вице-премьером Маратом Хуснуллиным, о поднятии ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%. По словам президента, даже в таком случае она будет существенно ниже рыночной.

14 марта Хуснуллин заявил, что кабмин намерен сохранить часть ипотечных программ с господдержкой, но при этом по некоторым из них могут повысить процентные ставки. В таком случае будет увеличена и максимальная сумма кредита.