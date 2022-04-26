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«Интерфакс»: взрыв в Приднестровье осуществили три человека, приехавшие с Украины

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Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики установили, что организовавшие теракт у министерства госбезопасности в Тирасполе прибыли в их регион с Украины. Об этом сообщили 26 апреля в правительственных кругах непризнанной республики.

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По словам источника, для совершения злодеяния трое неустановленных граждан въехали в Приднестровье, минуя пункты пропусков, по полю.

«В 17:15 заехали с территории Украины в районе населенного пункта Нововладимировка в восьми километрах к северу от Тирасполя. Около 18:00 они тем же маршрутом выехали на территорию Украины», — цитирует источник «Интерфакс».

Как сообщили в местном МВД, накануне, 25 апреля, по зданию министерства госбезопасности было произведено несколько выстрелов из ручного противотанкового гранатомета. В результате на верхних этажах были только выбиты стекла, пострадавших не было.

По словам источника из правительства непризнанной республики, последовавшие за этим теракты на территории авиапарка и Приднестровского радиотелецентра — это «логическое продолжение» обстрела издания министерства. Он также заявил, что «Украина провоцирует распространение конфликта на территорию Приднестровья».

Президент Молдавии Майя Санду на фоне происходящих событий созвала заседание Совета безопасности республики. А власти Приднестровья, в свою очередь, объявили красный уровень террористической угрозы в регионе.

Кроме того, в этот же день стало известно, что после произошедших терактов власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) по соображениям безопасности отменили парад Победы и массовые мероприятия на 9 мая.

Новости из Приднестровья тогда же вызвали обеспокоенность и в Кремле, о чем заявил его официальный представитель Дмитрий Песков. При этом он отметил, что контактов президента РФ Владимира Путина с коллегой из Молдавии на фоне происходящего в Приднестровье пока не планируется.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. По словам очевидцев, были слышны мощные хлопки. Пользователи социальных сетей опубликовали кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.

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