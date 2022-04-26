Британия внесла техкоррективы в санкционный список по России

Великобритания 26 апреля внесла технические коррективы в санкционный список по 195 физлицам из России. Это следует из документа, опубликованного на сайте британского МИДа.

Уточняется, что в списке были исправлены две записи.

Накануне в британском министерстве внешней торговли заявили, что Лондон запретил экспорт на территорию России товаров, в том числе технологий, которые «могут быть использованы против Украины». Указывалось, что продукция, на которую распространяется эмбарго, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения.

21 апреля минфин и министерство внешней торговли Соединенного Королевства распространил документ, согласно которому следует, что Великобритания ввела запрет на импорт серебра, изделий из дерева и «элитных товаров», включая икру из России. Отмечалось, что помимо этого, Лондон поднимет пошлины на 35% на товары России и Белоруссии на сумму около £130 млн, в том числе на алмазы и каучук.

13 апреля Великобритания обновила санкционный список, в который в общей сложности внесла еще 206 физических и юридических лиц из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины и из Узбекистана.

Великобритания и другие страны вводят санкции против России в ответ на военную спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения, которая проводится с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».