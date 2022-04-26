«Мегафон» поможет Узбекистану в цифровизации транспортной отрасли

Компания «Мегафон», Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли. Об этом участники соглашения объявили на проходящей в Ташкенте выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Первым проектом в рамках взаимодействия станет создание на автомобильных дорогах республики интеллектуальной системы весогабаритного контроля. «Мегафон» выступит в роли технологического партнера проекта и поделится собственным опытом по созданию такой системы на территории РФ. Также «Мегафон» окажет консультационную поддержку в области строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля, применения инновационных технологий в дорожном строительстве.

«Современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру. Они позволяют точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние автомобильных дорог, анализировать и регулировать потоки и управлять дорожным движением», — рассказал генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан. Он также добавил, что решения «Мегафона» применяются сразу в нескольких российских регионах, а экспертиза компании в этой сфере и наличие сильного технологического партнера Digital Holding поможет Комитету автомобильных дорог в достижении текущих целей.

«Наша основная цель — создание безопасных и качественных автомобильных дорог. Внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, — заявил заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшид Турсунов. — Принимая во внимание обширный опыт "Мегафона" по вопросам применения инновационных систем в дорожном секторе, мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях».