Путин заявил о необходимости замены отмененных соревнований новыми форматами

Отмененные соревнования в России нужно восполнить за счет новых форматов и обеспечить участие в них иностранных команд, перечень таких мероприятий должно подготовить правительство. Об этом 26 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается проектов, которые международные структуры управления спортом отменили в России, — бог им судья, но в этой связи эти отмененные соревнования нужно восполнить за счет своих новых форматов. И мы это можем сделать достаточно быстро, организовать открытые и привлекательные со всех точек зрения многоэтапные спортивные турниры, обеспечить участие в них иностранных атлетов, клубов, команд», — сказал он 26 апреля на совещании по развитию физической культуры и спорта.

Президент попросил кабмин безотлагательно приступить к формированию перечня таких соревнований, определить объемы и источники финансирования как уже запланированных, так и новых инициатив.

«В условиях давления, с которым сталкиваются Россия и ее граждане, принципиально важно сохранить соревновательную активность спортсменов. Обращаясь к национальным командам, я уже сказал, что всё намеченное по линии спорта мы намерены выполнять и реализовывать», — подчеркнул глава государства.

Ранее в этот день он отметил, что отстранение спортсменов-паралимпийцев из России от участия в зимней Паралимпиаде-2022 сделано сугубо по политическим причинам и не поддается никакой критике. По его словам, это прямо нарушило основополагающие принципы спорта, цинично были попраны базовые права человека.

Вручая золотым призерам Олимпиады в Пекине государственные награды в Кремле, Путин отдельно отметил мастерство олимпийской чемпионки XXIV Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании Камилы Валиевой, которая, по его словам, вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства. Президент выразил уверенность, что это было бы невозможно сделать какими-либо «дополнительными средствами».

2 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к Играм в Пекине, однако на следующий день допуск был отозван.

До этого, 28 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

Спортсменов из России начали отстранять от участия в различных соревнованиях на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.