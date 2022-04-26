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Массовые мероприятия на майские праздники разрешили в Омской области

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Власти Омской области продлили до 31 мая включительно действие режима повышенной готовности, введенного из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. При этом разрешено проводить в майские праздники массовые мероприятия, организованными органами власти и профсоюзами.

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Речь идет о публичных мероприятиях, посвященных празднику Весны и Труда, а также 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В частности, в Омске в офлайн-формате проведут «Бессмертный полк» и праздничный салют.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на областное правительство, эпидемиологическая ситуация в регионе улучшилась, ежедневно выявляется не более 70–80 случаев заражения коронавирусом. Это позволило возобновить в полном объеме оказание плановой медицинской помощи, коечный фонд в стационарах переводят в формат работы по основному профилю.

Но при этом в области сохраняются неблагоприятные показатели заболеваемости среди людей с хроническими заболеваниями, людей старше 60 лет и среди непривитых жителей. По этой причине в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в регионе еще на месяц продляется режим повышенной готовности. Обязательным остается соблюдение масочного режима в помещениях, общественных местах и в транспорте, отмечает ИА «Город55».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве в этом году примут участие 11 тыс. военных.

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