Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман лукавит, когда говорит об отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом написал 25 апреля обозреватель газеты South China Morning Post Алекс Ло.

«Если НАТО не нацелено на Россию, то зачем оно нужно?» — задается вопросом автор в ответ на слова замгоссекретаря Америки о том, что Запад «не угрожает безопасности» РФ. Журналист уверен, что такая позиция «экстраординарна» и «бьет по самому смыслу существования альянса».

Он вспомнил и слова Шерман о призвании Китая к ответу за распространение «дезинформации» о российской спецоперации в Донбассе, а также ее предупреждения о том, что даже молчаливая поддержка будет иметь последствия. Так, она сделала заявление о китайских СМИ: «Как попугаи повторяют кремлевскую ложь и конспирологические теории, в том числе абсурдные утверждения о том, что Украина, НАТО и ЕС представляют угрозу безопасности России».

В ответ на это журналист отметил, что «некоторые весьма выдающиеся американские и британские деятели считают иначе». Автор публикации подчеркнул, что специалисты по международным отношениям также расходятся во мнениях относительно угрозы России со стороны НАТО. Этот вопрос, добавил он, по меньшей мере чрезвычайно спорный и ни в коем случае не абсурдный.

Приводится в публикации и недавний опрос журнала Foreign Affairs среди группы дипломатов и ученых о том, согласны ли они со следующим утверждением: «Продолжать расширение НАТО после окончания холодной войны было стратегической ошибкой», по результатам которого 19 экспертов были полностью не согласны с этим утверждением, 17 не согласны, семь согласны и 11 полностью согласны, трое заняли нейтральную позицию.

Также 25 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не могла больше предпринимать такие же действия, как на Украине.

8 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль убежден в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, цели которой заключаются в разрушении российской экономики и подрыве внутриполитической стабильности.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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