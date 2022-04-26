Понтонную переправу закрыли в Архангельске на время ледохода

В Архангельске временно недоступно движение транспортных средств по понтонной переправе через Кузнечиху на Сульфат. Ограничение действует с 26 апреля до окончания прохождения ледохода, сообщили во вторник в ИА FlashNord.

«Закрытие понтонно-мостовой переправы запланировано на срок от 7 до 14 дней, в зависимости от прохождения ледохода», — говорится в публикации.

Днем специалисты не станут ограничивать движение по Кузнечевскому мосту — ремонт пройдет ночью.

22 апреля ледовые переправы закрыли в семи муниципалитетах Республики Коми. На юге начался ледоход. По данным МЧС, закрыты ледовые переправы в Сыктывкаре, Вуктыльском, Койгородском, Княжпогостском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском и Усть-Цилемском районах.

По одной автомобильной переправе осталось в Сосногорске, Печоре, Ухте и Усинске. Две ледовые переправы действуют в Ижемском районе, четыре — в городском округе Инта. В Удорском районе работает пешеходная переправа через реку Мезень.