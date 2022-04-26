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В Госдуме предложили способ лучше защитить школы и детсады от нападений

Депутат Госдумы Берулава предложил способ лучше защитить школы и детсады от нападений
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Чтобы предотвратить вооруженные нападения на учебные учреждения, необходимо усилить контроль за охраной. Также целесообразно снизить цену на услуги Росгвардии, чтобы защита школ и детсадов от атак стала лучше и доступнее по всей стране. Такое мнение высказал во вторник, 26 апреля, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

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«К сожалению, случается беда, и мы после этого начинаем усиливать бдительность. Я считаю, что все законы у нас в стране есть для того, чтобы защитить наших детей в школах, детских садах, учебных заведениях. Но всё равно они (злоумышленники. — Ред.) просачиваются. Нам не хочется делать учебные заведения подобными местам заключения, чтобы это не выглядело сверх, поэтому мы иногда расслабляемся, от случая до случая», — сказал парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

Также депутат высказал уверенность в том, что следует усилить работу контролирующих органов в учебных учреждениях, чтобы не допускать подобных происшествий. Берулава отметил, что в случае выявления первого нарушения при проверке системы охраны виновным нужно выносить предупреждение, а в случае второго — наказывать как злостных нарушителей.

По мнению парламентария, государство может снизить стоимость услуг Росгвардии по охране учебных заведений.

«Может, учебным заведениям снизить оплату за охрану, тогда везде поставят служащих Росгвардии и они обеспечат более качественную охрану наших детей», — заключил он.

Ранее в этот день мужчина проник в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую в саду нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Также он ранил воспитательницу. После стрельбы злоумышленник покончил с собой, сообщает сайт kp.ru.

Стрелявшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов, он состоял на учете как психически больной. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сообщает телеканал «Звезда».

Злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа с ружьем Иж-27. В учреждении, по предварительным данным, нет охраны, только тревожная кнопка. До этого он встретился с 68-летним пенсионером Александром Трониным (по другой информации, фамилия Дронин. — Ред.), которому и принадлежало ружье. Позже тело пенсионера было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших в детсаду будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

Семьям погибших в результате стрельбы в детсаду выплатят по 1 млн рублей, раненым — 500 тыс. рублей, сообщается на сайте aif.ru.

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