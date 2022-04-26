Психолог рассказала о связи ментального состояния и возникновения заболеваний

Психолог Полина Диденко 26 апреля рассказала, как ментальное состояние может повлиять на возникновение ряда заболеваний или, наоборот, поспособствовать излечению.

Эксперт отметила, что любое заболевание имеет индивидуальный биологический смысл, подкрепленный на трех уровнях: орган, мозг и психика.

«Происходящее мозг воспринимает как конфликт и, чтобы спасти вас, посылает сигнал опасности в организм. Конечно, эта опасность мнимая, на самом деле ничего сверхъестественного не произошло, но организму нужно это прожить. Не справившись с задачей, он заболевает и восстанавливается через определенный орган», — сказала психолог в беседе с Пятым каналом.

Причину сбоя в организме помогут найти определенные сигналы, которые подает тело. Существуют таблицы соответствия болезней и источников их возникновения, пояснила Диденко. Например, артрит на языке психосоматики — конфликт самообесценивания, отсутствие признания, неудовлетворенное честолюбие.

«Вы стараетесь изо всех сил, хотите, чтобы окружающие или кто-то конкретный, например начальник, коллега или друг, оценили ваши труды и поняли, насколько вы хороший человек или сотрудник. Однако ожидания не совпадают с реальностью, мозг фиксирует этот конфликт и через несколько дней, месяцев или лет реагирует артритом», — пояснила психолог.

8 апреля терапевт и гастроэнтеролог Елена Тюльпина заявила, что тревожность и стресс могут привести к различным заболеваниям, среди которых патологии желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и др. Также часто пребывающий в состоянии стресса человек может столкнуться с гормональным дисбалансом, который может проявиться в виде патологий надпочечников и щитовидки.