В ГИБДД рассказали об отвлекающих водителей факторах

Предельное внимание за дорогой является главной составляющей безопасного управления автомобилем, отвлекающие факторы могут привести к ДТП. Об этом во вторник, 26 апреля, говорится на сайте Госавтоинспекции.

Отмечается, что от дороги водителей отвлекают разговоры по телефону, курение и употребление кофе за рулем. В ГИБДД подчеркнули, что иногда водители наносят макияж в процессе поездки, из-за чего теряют бдительность.

«В результате все находящиеся в салоне автомобиля могут оказаться заложниками ситуации, из которой безопасно выйти невозможно. Чтобы избежать неприятных последствий на дороге, водителю необходимо быть предельно внимательным. Старайтесь быть аккуратными за рулем и готовыми к любым неожиданностям», — говорится в сообщении.

14 апреля в ГИБДД назвали топ-5 самых распространенных нарушений. Так, по итогам трех месяцев водители в Москве чаще всего нарушали требования знаков и разметки. Также в топ-5 самых частых нарушений ПДД попали: превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части и поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.