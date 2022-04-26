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Жители Нижнего Новгорода жалуются на духоту в домах

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Жители Нижнего Новгорода просят городские власти отключить отопление в домах. С наступлением потепления в квартирах стало очень жарко. Нижегородцы утверждают, что не могут спать по ночам — в некоторых квартирах температура поднимается до +30 градусов.

В городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры ИА «НьюсНН» сказали, что отопительный сезон может быть завершен лишь при условии, что на протяжении пяти суток температура воздуха будет превышать +8 градусов. В данный момент необходимый нормативный температурный фон не достигнут, отопление пока отключать не будут.

Ранее мэр города Юрий Шалабаев называл предварительные сроки завершения отопительного сезона. По его словам, теплоснабжение планировали остановить 24–25 апреля. Городским организациям, которые отвечают за отопление, и управляющим компаниям рекомендовали перейти на летний режим работы.

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