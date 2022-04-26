В ГД оценили заявление о превращении Украины в «террористическое государство»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев во вторник, 26 апреля, в беседе с «Известиями» прокомментировал слова спикера ГД Вячеслава Володина о том, что Украина стала террористическим государством.

«Поддерживаю заявление Вячеслава Викторовича [Володина]. Если ее признают террористической страной, необходимо будет комиссии Госдумы по расследованию преступлений на Украине с привлечением прокуратуры и СК расследовать и выявить все преступления, [совершенные в Донбассе]. И виновных призвать к ответственности со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул он.

Ранее в этот день спикер нижней палаты российского парламента указал на то, что Украина превратилась в террористическое государство, и президент страны Владимир Зеленский должен ответить за планирование покушений на журналистов в России.

Володин напомнил, что накануне ФСБ предотвратила покушение на российских журналистов Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна и Евгения Попова. По мнению председателя Госдумы, подготовка покушений доказывает правильность и своевременность российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

25 апреля ФСБ опубликовала видеозапись задержания неонацистов, которые планировали совершить покушение на телеведущего Владимира Соловьева.

Задержанные являются гражданами России, действовавшими по специальному заданию Службы безопасности Украины (СБУ). На допросе они сознались, что планировали покушение на известных лиц российских телеканалов, а после совершения преступлений намеревались скрыться в другой стране.

Всего было задержано шесть фигурантов. В ходе обысков у злоумышленников было изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова» и другое оружие и боеприпасы.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».