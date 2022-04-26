Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», — говорится в документе.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в Казани появился мурал в память о погибшем во время спецоперации по защите Донбасса выпускнике Казанского танкового училища Дамире Исламове. Звание Героя России военному было присвоено посмертно за подвиг: экипаж танка вступил в неравный бой с противником и уничтожил его ценой собственной жизни.

До этого, 8 апреля, стало известно, что лейтенанта Росгвардии Максима Концова, обнаружившего расположение диверсионной группы украинских националистов, удостоили звания Героя России посмертно. Лично подавив огневую точку, он обеспечил проведение маневра по окружению противника, получив несколько огнестрельных ранений.

21 марта замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил Звезду Героя России родственникам десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. Отмечалось, что старший лейтенант подорвал гранатой себя и окруживших его украинских националистов.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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