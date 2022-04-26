Двухгодовалая девочка погибла в результате падения из окна в Уфе

В Уфе в результате падения из окна многоквартирного дома погибла двухлетняя девочка. Об этом 26 апреля сообщает управление гражданской защиты (УГЗ) столицы Башкирии.

Трагедия произошла в одном из домов по улице Парковая. По данным УГЗ, девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. От полученных травм она скончалась на месте. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет «МедиаКорСеть».

23 апреля на юге Москвы из окна на шестом этаже выпал ребенок 2018 года рождения. Он скончался в карете скорой помощи. По предварительным данным, малыш облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса и выпала из проема.

11 апреля трагический случай произошел в Ижевске. Четырехлетняя девочка погибла в результате падения с балкона многоквартирного дома. Ее мама в этот момент отлучилась в магазин.